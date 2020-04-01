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Прокуратура региона принимает сообщения предпринимателей о нарушении их прав

Общество, 16:02 22 апреля 2020

oprf.ru | Фото: oprf.ru

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Горячая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции работает в прокуратуре Тюменской области.

С понедельника по четверг по телефону 8 (3452) 27-04-45 предприниматели могут сообщать о незаконных проверочных мероприятиях, неправомерном вмешательстве в деятельность, административном давлении и других нарушениях прав, рассказали в надзорном ведомстве.

Обращения также принимают на электронную почту прокуратуры области proc72@yandex.ru или через официальный сайт ведомства. Вся поступающая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.

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# горячая линия , коронавирус , предпринимательство , прокуратура

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