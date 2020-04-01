В Омутинском районе отмечен первый случай коронавируса

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Омутинском районе.

Инфекция выявлена у подростка. Предполагается, что он заразился во время лечения в столичной клинике либо по дороге домой. Коронавирус у него выявили в стационаре больницы в Омутинском, когда подросток проходил лечение по своему основному заболеванию.

Как отметил заведующий объединенным филиалом №1 "Омутинская центральная районная больница" Олег Вандышев, пока болезнь протекает в легкой форме. Подросток отправлен в Областную инфекционную больницу. Все, кто с ним контактировал, отправлены на 14-дневную самоизоляцию.