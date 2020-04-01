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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев просят отменить поездки на дачи на майские праздники

Общество, 15:45 22 апреля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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Самоизоляция, максимальное сокращение количества контактов с другими людьми - первое правило профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказала на онлайн-брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"В преддверии майских праздников многие тюменцы поедут на дачи. Сведите свои контакты к минимуму, не общайтесь с другими людьми. Это очень важно. Иначе мы можем получить новую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией", - обратилась Галина Шарухо к тюменцам.

Кроме того, в регионе уже начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками энцефалита и других опаснейших заболеваний, напомнила руководитель областного управления Роспотребнадзора. Несколько тюменцев уже обратились за медицинской помощью в связи с укусами этих насекомых.

Евгений Бабенко

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# Галина Шарухо , коронавирус , профилактика , самоизоляция

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