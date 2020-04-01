Более тысячи заявок от жителей Тобольска выполнили волонтеры

| Фото: Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска | Фото: Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска

Одна тысяча девять тоболяков обратились за помощью в связи с установленным режимом повышенной готовности, помощь по всем заявкам оказали соцработники и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

749 заявок, сделанных на круглосуточную горячую линию штаба, касались доставки лекарств. Эти заявки волонтеры отрабатывают с 10 до 12 часов, заявки по доставке продуктов питания – с 12 до 15 часов. Для быстрой транспортировки используют транспортные средства Тобольского центра реализации молодежных и профилактических программ.

Для помощи гражданам Центр социального обслуживания населения привлек 23 социальных работника для обслуживания 393 курируемых ими пенсионеров. Общее количество волонтеров составляет 212 человек, из них 151 - волонтер-медик.

Также волонтеры учреждений молодежной политики, культуры физической культуры и спорта занимаются раздачей листовок в магазинах и аптеках города, на железнодорожном вокзале работают с прибывающими железнодорожным транспортом гражданами. Молодежь уведомляет о мерах профилактики коронавирусной инфекции, телефонах горячей линии по доставке продуктов и лекарств на дом. С 11 по 21 апреля ребята провели беседы и вручили более 600 профилактических листовок и памяток.

С 16 апреля для проведения профилактических предупреждающих бесед с жителями добровольцы вышли на улицы города, к крупным торговым центрам и магазинам. По данным на 22 апреля они вручили 550 памяток.