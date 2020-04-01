Более сотни дезинфицирующих средств зарегистрировал Роспотребнадзор с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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116 дезинфицирующих средств, из них 23 кожных антисептика, зарегистрировал Роспотребнадзор с начала 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Всего же с 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека зарегистрировано 4 тыс. 131 дезинфицирующее средство, из которых 422 являются кожным антисептиком.

Все эти средства прошли необходимый комплекс исследований - химико-аналитические, микробиологические, исследования на изучение токсичности и опасности. Это позволило оценить их эффективность и безопасность при использовании, а также соответствие требованиям нормативной документации.

В ведомстве отмечают, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств увеличилось. Поступающие в Роспотребнадзор документы рассматриваются в кратчайшие сроки.

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