Женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Тюменской области по данным на 22 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе. Выздоровели шесть пациентов.

К сожалению, за минувшие сутки скончалась пациентка 88 лет - ее состояние было осложнено хроническими заболеваниями.

Продолжается лечение 282 пациентов. Из них шесть детей, их состояние удовлетворительное, все они находятся в областной клинической инфекционной больнице. По-прежнему шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. У остальных заболевших самочувствие удовлетворительное, у многих из них болезнь протекает в легкой форме.

В обсерваторе в реабилитационном центре "Градостроитель" находятся 107 человек, на самоизоляции – более 3 тыс. человек.

Таким образом, всего в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения и три смерти, 34 человека выздоровели.