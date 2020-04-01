Двоих жителей Ялуторовского района оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Двоих мужчин, нарушивших режим самоизоляции, оштрафовали в Ялуторовском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Всего на двухнедельной самоизоляции в районе сейчас находится 41 человек. В случае нарушения режима самоизоляции граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф получили двое мужчин из с. Карабаш и Беркут.

В Ялуторовском районе сформирован и постоянно обновляется реестр граждан, работающих вахтовым методом и прибывших домой. По возвращении к месту проживания они обязаны сообщить об этом на горячую линию регионального Роспотребнадзора или фельдшерам сельских ФАПов.

Дважды в неделю автомобили ПКК ездят по всем сельским поселениям муниципалитета, транслируя аудиозапись о введении режима повышенной готовности и важности соблюдения режима самоизоляции. Подобная запись также звучит два раза в день из громкоговорителей, установленных в учреждениях культуры и образования.

Жителям района, независимо от возраста, рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу только при острой необходимости.