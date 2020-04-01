Волонтеры разного возраста и профессий Голышмановского округа оказывают помощь землякам

| Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте | Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте

86 волонтеров разного возраста и профессий оказывают помощь жителям Голышмановского округа в период режима самоизоляции. В первую очередь они доставляют продукты питания, лекарства, проводят разъяснительную работу по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель главы Голышмановского городского округа по социальным вопросам Марина Вакарина.

Диспетчерская служба по приему звонков от населения по вопросам доставки отдельным категориям граждан на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств, оказания психологической помощи была организована на базе Центра социального обслуживания населения на основании постановления правительства Тюменской области. На базе Молодежного центра 22 марта образован Штаб волонтеров.

"На момент создания службы волонтеров было 15. На сегодня их 31. Это волонтеры штаба при Молодежном центре, они разных профессий: специалисты культуры, спорта и молодежной политики, индивидуальные предприниматели, учителя. Еще 55 волонтеров – это социальные работники Голышмановского округа. То есть всего у нас 86 волонтеров. Каждый прошел обучение на сайте "Доброволец России", получил соответствующее свидетельство", - рассказала Марина Вакарина.

Общение волонтеров происходит онлайн, в соцсетях они ежедневно составляют график работ, намечают дежурство и ответственных. Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Общественная организация ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов передала волонтерам перчатки и маски, добавляет заместитель главы Голышмановского городского округа по социальным вопросам.

На сегодня к волонтерам потянулись общественники: Голышмановское отделение общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" и Тюменская областная патриотическая организация "Ветеранов боевых действий, локальных войн и боевых конфликтов" предлагают свою помощь по реализации заявок, которые поступают диспетчерам.

"За время работы диспетчерской службы к выполнению было принято 409 заявок, из них 91 – доставка продуктов питания, 240 – лекарственных препаратов, консультаций оказано – 78. Добровольцы посещают места розничной торговли, продуктовые магазины, вокзал, почтамт проводят профилактические беседы с жителями по профилактике коронавирусной инфекции с вручением буклетов и листовок "Сидим дома"", - говорит Марина Вакарина.

Всего 1 тыс. 290 буклетов вручили волонтеры жителям округа. Информирование граждан проходит на разных ресурсах, в соцсетях, на стендах ФАПов, магазинов. 732 жителя округа в возрасте 65+ получили информацию от волонтеров, как обезопасить себя в этот серьезный период.

Помощь волонтерам оказывают школьники, которые, находясь на дистанционном обучении, запустили флешмоб "Лучше дома".

"Ни одного нарекания со стороны обратившихся жителей в диспетчерскую службу, которая работает круглосуточно, не поступало. Все доставляется вовремя. Всем волонтерам огромное спасибо, они у нас герои нашего времени. Готовы откликнуться на все просьбы. Мы им благодарны за все, что они делают", - отметила заместитель главы Голышмановского городского округа по социальным вопросам Марина Вакарина.

Анжела Лебедева