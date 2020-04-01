Паводковая ситуация в Викуловском районе стабильная

Тюменская линия Тюменская линия

Три метра 73 см составил уровень воды в реке Ишим в Викуловском районе. За прошедшие сутки вода поднялась на 16 см.

Такие данные привел начальник сектора ГО и ЧС Викуловского района Вадим Камерцель.

"Паводковая ситуация остается стабильной. Наблюдается ежедневное повышение воды, но существенной угрозы пока не представляет", - отметил он.

В Балаганском сельском поселении мост скрыт под водой на 5 см. За сутки вода прибыла на 15 см. Для отрезанных деревень налажена лодочная переправа, жители ознакомлены с графиком работы. До начала паводка завезен запас продуктов питания и медикаментов. Также в деревнях остается машина скорой помощи и пожарный автомобиль.

В Скрипкинском сельском поселении временный переезд также скрыт под водой, но уровень реки Тенис идет на убыль. "За сутки вода снижается примерно на 14 сантиметров. Наблюдаем за ситуацией: если погода будет благоприятной, как сейчас, ожидаем быстрый сход воды", - заключил Вадим Камерцель.

Евгения Шевцова