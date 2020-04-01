Малышке Горянке нужен дом
фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Кошка Горянка ищет новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Горянке около семи месяцев. В ноябре 2019 года котенка нашли на Московском тракте. Сейчас котейка здорова, стерилизована и готова к переезду. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Евгения.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Выбрать питомца на передержку можно здесь.
Евгения Шевцова