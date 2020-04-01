  • 23 апреля 202023.04.2020четверг
  • USD77,0416
    EUR83,6826
  • В Тюмени 6..8 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Малышке Горянке нужен дом

Общество, 18:26 23 апреля 2020

фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка Горянка ищет новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Горянке около семи месяцев. В ноябре 2019 года котенка нашли на Московском тракте. Сейчас котейка здорова, стерилизована и готова к переезду. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Евгения.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Выбрать питомца на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные , потеряшки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 23.04.2020Полтора миллиона одноразовых масок доставили в Тюменскую область для медиков
18:59 23.04.2020Почти шесть тысяч тюменцев получили электронные заказные письма от ГИБДД
18:26 23.04.2020Малышке Горянке нужен дом
18:10 23.04.2020Субботник в Тюмени отменяется