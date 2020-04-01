Малышке Горянке нужен дом

фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка Горянка ищет новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Горянке около семи месяцев. В ноябре 2019 года котенка нашли на Московском тракте. Сейчас котейка здорова, стерилизована и готова к переезду. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Евгения.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Выбрать питомца на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова