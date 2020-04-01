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О поддержке предпринимателей Тюменской области эксперты расскажут в прямом эфире

Экономика, 19:00 22 апреля 2020

Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Прямой эфир от Инвестиционного агентства Тюменской области "ВРЕМЯ перемен. ВРЕМЯ действовать" начнется 23 апреля в 11 часов в профиле @iato72.

Как сообщает пресс-служба Инвестагентства, модератор - Светлана Худякова @svetlana__khudyakova, директор Учебного центра "Скрижаль", антикризисный менеджер, бизнес-тренер по управленческой эффективности, консультант по стратегии развития в текущих условиях.

Заместитель начальника отдела экспертизы проектов Фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области" Елена Аверина расскажет о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в современных условиях. Где и на каких условиях сегодня можно получить финансовый ресурс для бизнеса.
Финансовый консультант в агробизнесе, спикер форумов АгроРусь, Агрос, автор книги "20 практических идей на миллион для молочного скотоводства" Ольга Петухова расскажет об управлении финансами сегодня.

Эксперты - Кристина и Роман Чаленко ООО "Сорокинские сыры", Сорокинский район Тюменской области расскажут почему сельское предпринимательство дает стабильность сегодня и в будущем. В чем сила объединения предпринимательского сообщества в муниципалитетах?

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# предприниматели , прямой эфир

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