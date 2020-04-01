Двое пострадали в ДТП с мотоциклом в Тюмени

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Два человека пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла на ул. Мельникайте в Тюмени 22 апреля.

Мотоциклист упал на мокрой дороге в районе дома № 49 в 19 часов.

"Водитель "Урала" вел транспортное средство без учета скорости и метеорологических условий. В итоге мотоцикл упал", – рассказала корреспонденту информагенства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У водителя 1987 года рождения, по предварительным данным, диагностировали травму ключицы, ребер и другие повреждения. Также пострадала пассажирка 1996 года рождения. Она получила ушиб и другие травмы.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова