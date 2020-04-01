Вспыхнувшую на улице Монтажников иномарку могли поджечь

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Занесение открытого источника огня могло стать причиной возгорания иномарки на ул. Монтажников в Тюмени 23 апреля.

Сообщение о пожаре поступило примерно в четыре часа ночи. В районе дома № 45 горел Nissan Patrol.

На месте работали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Им удалось остановить огонь, не допустить его дальнейшего развития.

"Огонь успел охватить автомобиль, задел стоявший рядом Ford Focus. Пламя повредило Nissan Patrol на площади восемь квадратных метров. Площадь возгорания второй машины – один квадратный метр", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Инна Пахомова