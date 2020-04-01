Тоболяки присоединились к всероссийской акции "Дари еду"

| Фото: ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" | Фото: ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область"

Акция "Дари еду", которая проходит по всей стране, в Тобольске стартовала 7 апреля. За это время 21 семья, нуждающаяся в поддержке, получила продукты питания.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько.

"Акция проходит в гипермаркете "Лента", там установлена корзина, в которую покупатели могут жертвовать продукты питания. За первые три дня тоболяки положили в нее более 50 килограммов продуктов. Затем мы их фасуем по списку – семьям, которые нуждаются в этой помощи. Тем, кто не может забрать пакеты самостоятельно, развозим с помощью добровольцев", - рассказала она.

Более 200 кг продуктов собрали жители Тобольска, участвуя в акции "Дари еду" с 7 по 19 апреля. Продукты получили в основном многодетные, малоимущие семьи, - это 21 семья, в которых воспитываются 131 ребенок, из них 129 - до 18 лет.

Акция по сбору провизии для нуждающихся тоболяков бессрочная, отмечают организаторы.

"Горожане, которые готовы помочь нуждающимся, но не бывают в магазинах "Лента", могут принять участие в программе "Добрый Тобольск". Перечисленные средства также будут использованы для приобретения продуктов для пожилых людей и многодетных семей", - сказала Наталья Неделько.

Анжела Лебедева