Полтора миллиона одноразовых масок доставили в Тюменскую область для медиков

| Фото: "Тюмень - наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: "Тюмень - наш дом" во "ВКонтакте"

1,5 млн одноразовых масок и 30 тыс. респираторов повышенной защиты доставили в медицинские учреждения Тюменской области для пополнения уже сформированного запаса, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Этого хватит, как минимум, на три месяца. Финансы на приобретение средств индивидуальной защиты были выделены из областного бюджета по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.

Активно ведется работа и по пополнению запасов медицинских костюмов. Заключены контракты с тюменскими предприятиями на пошив 10 тыс. многоразовых защитных комплектов для медиков из специальной ткани, соответствующей установленным требованиям по обеспечению инфекционной безопасности. Полотно может неоднократно переносить обработку дезинфицирующими средствами и нагрев в автоклаве до 100 градусов. Три тысячи комплектов уже поступили в больницы Тюмени.

Медицинские учреждения области не прекращают работу в период введения ограничений. Правительство региона совместно с профильными ведомствами делает все возможное, чтобы больницы и медработники были обеспечены всем необходимым.