Чаще тестировать медработников на COVID-19 поручил Александр Моор

| Фото: из социальных сетей Александра Моора | Фото: из социальных сетей Александра Моора

Тестировать работников медицинских организаций на коронавирусную инфекцию чаще поручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Мне важно видеть реальную картину того, что происходит в каждой больнице и поликлинике, а лучше главных врачей этого не знает никто. В режиме ВКС провел совещание с руководителями медицинских организаций региона.

С учетом скорости распространения коронавируса все находятся под риском заражения, и медработники – в первую очередь. Поручил еще чаще тестировать их на COVID-19, один-два раза в неделю, чтобы не допускать появления очагов инфекции внутри больниц, потому что каждая такая ситуация - это ЧП", - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что мы быстрее остановим эпидемию, если будем соблюдать необходимые меры безопасности и делать все, что должно.