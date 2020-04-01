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Ассоциация молодежных правительств России ждет активных жителей Тюменской области

Общество, 15:51 27 апреля 2020

Студенческий центр Тюменской области | Фото: Студенческий центр Тюменской области

Молодых тюменцев приглашают войти в состав департамента реализации молодежных инициатив, созданного при Ассоциации молодежных правительств России, сообщает Студенческий центр Тюменской области.

Конкурсный отбор будет вестись среди представителей молодежных правительств России, коллегий и инициативных групп, а также членов и активистов молодежных общественных организаций. Возраст претендентов - от 18 до 35 лет.

Тех, кто пройдет отбор, ждет образовательная программа, участие в международных и федеральных проектах и возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.

Прием заявок ведется до 1 мая. Заполнить ее можно по ссылке.

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# молодежное правительство , студенты

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