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Жители Заводоуковска обсудят концепцию Центрального парка онлайн

Общество, 08:09 27 апреля 2020

Заводоуковский городской округ во Вконтакте | Фото: Заводоуковский городской округ во Вконтакте

Онлайн-обсуждение концепции развития Центрального парка пройдет в Заводоуковске 28 апреля, сообщает администрации городского округа.

Горожане смогут задать свои вопросы проектировщикам и высказать идеи по поводу преобразования территории. Обсуждение будет проходить на платформе Zoom. Во время встречи будет доступен также текстовый чат, в котором можно будет задать вопросы. Начало мероприятия в 16 часов.

Для участие в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте, после чего на почту придет ссылка на мероприятие.

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# Заводоуковский городской округ , парки

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