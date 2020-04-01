Жители Заводоуковска обсудят концепцию Центрального парка онлайн

| Фото: Заводоуковский городской округ во Вконтакте | Фото: Заводоуковский городской округ во Вконтакте

Онлайн-обсуждение концепции развития Центрального парка пройдет в Заводоуковске 28 апреля, сообщает администрации городского округа.

Горожане смогут задать свои вопросы проектировщикам и высказать идеи по поводу преобразования территории. Обсуждение будет проходить на платформе Zoom. Во время встречи будет доступен также текстовый чат, в котором можно будет задать вопросы. Начало мероприятия в 16 часов.

Для участие в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте, после чего на почту придет ссылка на мероприятие.