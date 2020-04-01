Арт-объект "Воронка Памяти" появится на тюменской набережной

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Арт-объект "Воронка Памяти", посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, появится в Тюмени на набережной возле "Конторы пароходства". Проект будет реализован на средства гранта в размере 200 тыс. рублей, который авторы получили по итогам конкурса "Цех", сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Арт-объект будет состоять из модулей, оформленных рисунками детей. Их закрутят в форму воронки с применением параметрических методов проектирования. Так, инсталляция будет сочетать в себе память о прошлом и инновационный метод создания.

Отметим, всего победителями конкурса "Цех" в номинации от мультицентра "Контора пароходства" стали шесть проектов тюменцев на общую сумму 800 тыс. рублей.

В числе победителей также — фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". В нем волонтеры восстановят деревянный дом: очистят здание от грязи и старой краски, проведут грунтовку и покраску, заменят кровлю и водостоки, укрепят фундамент. В 2020 году проект пройдет в третий раз, на "Цехе" он получил 200 тыс. рублей.

Кроме того, организаторы фестиваля запустят реставрационную школу "Берег", где будут на мастер-классах, лекциях и экскурсиях обучать волонтеров основам реконструкции и коммуникации, работе с партнерами и СМИ. Образовательный проект получил 100 тыс. рублей.

Также на сумму 200 тыс. рублей поддержали разработку и реализацию образовательной танцевальной программы "A.T.O.M". В ней пройдет просмотр и обсуждение хореографических спектаклей, экспериментальные баттлы, мастер-классы и лекции.

Еще два проекта получили по 50 тыс. рублей. В сентябре пройдет фотовыставка "Другой город". Она включит в себя снимки необычных видов города с акцентом на детали, фотографии сопроводят звуки транспорта, улицы, шума толпы. Также состоится джем-сейшн "Сборище хороших людей" — музыкальная вечеринка, на которой любой человек может выступить с импровизацией, принять участие в чайной церемонии, настольных играх, фримаркете и мастер-классах.

Реализовать проекты победителей планируется до 15 декабря. Свои инициативы победители реализуют на площадке мультицентра и на прилегающей территории набережной реки Туры.

Номинация от "Конторы пароходства" в конкурсе "Цех" появилась только в 2020 году. Всего эксперты получили 17 заявок.