Сельских предпринимателей приглашают на экспертную онлайн-сессию

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Экспертная онлайн-сессия "Вся химия бизнеса по производству органических продуктов" пройдет в Тюмени 25 апреля. Она начнется в 19 часов по местному времени, сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Спикеры онлайн-сессии расскажут, какие возможности и реалии в этой отрасти на сегодня есть в Тюменской области.

Предприниматель и общественный деятель Александр Арбатский поделится знаниями о том, как деревни сделать драйвером развития региона, как качество питания влияет на качество жизни, и как убытки превратить в прибыль.

Своим опытом поделится и директор "Агрофирмы "Русич" Сергей Пульников. Участники мероприятия узнают о возможностях производства органической продукции, нужно ли становиться крупным производством, и как не попасться на уловки недобросовестных производителей натуральной, органической, экологической и фермерской продукции.

О том, возможно ли органическое земледелие и производство органической продукции в Тюменской области расскажет профессор кафедры почвоведения и агрохимии Государственного аграрного университета Северного Зауралья Дмитрий Ерёмин.

Чтобы принять участие в онлайн-сессии, необходимо зарегистрироваться на сайте откройсвоедело.рф, после чего на почту придет ссылка на вебинар.