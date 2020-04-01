Нарушение правил эксплуатации печи - причина пожара в садоводческом обществе в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Нарушение правил устройства и эксплуатации печи привело к пожару в садоводческом обществе "Росинка" в Тюмени 24 апреля.

Сообщение о случившемся поступило примерно в два часа. На 21-й улице горел дачный дом мансардного типа размерами шесть на шесть метров.

"Прибывшие на место пожарные сбили пламя и не допустили его распространения на соседние строения. В тушении огня задействовали 13 сотрудников пожарных частей и пять единиц техники", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь полностью повредил мансардный этаж.

По этой же причине – нарушение правил устройства и эксплуатации печи – произошел пожар на ул. Михаила Баранова в Тюмени. Вызов поступил в два часа 24 апреля. Загорелась баня размерами шесть на восемь метров, летняя кухня. "Деревянные строения повреждены огнем на площади 68 квадратных метров", – добавил Александр Зубарев.

С огнем боролись сотрудники 40-й пожарно-спасательной части. Были задействованы 10 пожарных и три цистерны.

Инна Пахомова