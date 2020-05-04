В выходные и праздничные дни в Тюменской области усилено патрулирование лесов

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Максимальное количество личного состава МЧС и подразделений департамента лесного комплекса в выходные и праздничные дни будет направлено на патрулирование лесов.

Как сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим, который предусматривает, в том числе, запрет на посещение лесов, разведение костров на территории населенных пунктов и за их пределами.

"Подразделения МЧС и специалисты департамента лесного комплекса нынешней весной уже ликвидировали более 250 возгораний сухой травы и лесов на территории Тюменской области, - пояснил он. – Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что пожароопасный сезон наступил раньше, установилась сухая погода. Мы понимаем, что люди поедут за город, кончилась зима и нужно наводить порядок на дачах, поэтому максимум усилий указанных служб будет направлено на патрулирование".

Андрей Михнович отметил, что межведомственной группой, которая работала в регионе в марте, Тюменская область признана готовой пожароопасному периоду.

"Значительные средства выделялись для того, чтобы обновить парк автомобильной техники для пожаротушения именно органов лесного хозяйства, - пояснил он. - На сегодняшний день заключены все необходимые соглашения о взаимодействии и с подразделениями МЧС, и с подразделениями Тюменской авиационной базы по охране лесов. Руководством области выделено необходимое финансирование на противопожарные мероприятия, органы местного самоуправления принимают в работе непосредственное участие".

Борис Олейник