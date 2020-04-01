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Представители ТИУ – победители всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге

Общество, 13:30 25 апреля 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Научные работы студентов и аспирантов Тюменского индустриального университета признаны одними из лучших на всероссийском конкурсе молодых ученых "Актуальные проблемы недропользования", сообщает пресс-служба опорного вуза.

Аспиранты и студенты ТИУ с представителями из 66 вузов делились научными исследованиями на темы, связанные с добычей, транспортировкой и переработкой полезных ископаемых.

Представители опорного университета приняли участие в основном в секциях "Новые подходы к решению проблем нефтегазовой отрасли" и "Климатические изменения, природоохранная деятельность и принципы устойчивого развития горного производства".

В секции "Новые подходы к решению проблем нефтегазовой отрасли" в номинации "Лучший аспирант" был отмечен ассистент кафедры РЭНГМ Владислав Огай. Он представил доклад на тему "Экспериментальные исследования вертикальных газожидкостных потоков с пенообразователем".

"Исследования связаны с оптимизацией закачки поверхностно-активных веществ в скважину и моделированием вспененных газожидкостных потоков в лифтовой колонне. В работе были представлены результаты экспериментальных исследований, которые проводились на нашем уникальном стенде, а также промежуточные результаты совместных исследований с Фрайбергской горной академией", — рассказал молодой ученый.

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