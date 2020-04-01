В ТюмГУ разрабатывают инструмент прогнозирования пандемической ситуации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Научный сотрудник исследовательской группы математической биологии X-BIO Александр Журавлев с группой единомышленников создал проект COVID-Plot, позволяющий визуализировать актуальную статистику распространения заболевания по всему миру.

Идея проекта – наблюдать статистику по разным странам и регионам мира с возможностью отображения прогноза, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. В ближайших планах – реализовать уже серьезный прогноз с моделированием процесса заражения через интерпретируемые параметры, например, такие, как коэффициент распространения, карантинные меры, процент зараженных от всего населения, экономические индексы.

"Моделирование эпидемических процессов – это самый важный инструмент в нынешних условиях. У нас нет времени собирать рутинным образом статистику, выстраивать кривые экстраполяции и смотреть через некоторое время, угадали или нет? Скорость развития ситуации, её непредсказуемость и цена таковы, что только тщательное моделирование способно подготовить нас к сценариям даже недалекого будущего", - рассказал специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, заместитель директора по развитию Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Николай Дурманов.