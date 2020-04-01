Многодетная тюменка считает режим самоизоляции очень экономичным

Фото: www.minstroyrf.ru Фото: www.minstroyrf.ru

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Карантин оказался весьма экономичным вариантом жизни. Такое мнение высказала многодетная тюменка Мария Серова.

"У меня отпали дополнительные расходы на питание старшего ребенка-школьника за пределами дома, сейчас не посещаем репетиторов – тоже минус расходы. Экономятся деньги на дороге и, как почему-то выяснилось в нашей семье, на одежде", - рассказала многодетная мать.

Сложнее всего была первая неделя самоизоляции: нужно было отрегулировать режим дна, отметила Мария Серова.

"Мы постарались максимально приблизить его к ежедневному распорядку дня, вписав виртуальные уроки и выполнение домашних заданий, объем которых увеличился. Причем домашнее задание дают не только школьнику, но и двум дошколятам: воспитатели присылают интересные творческие задания. Результаты фотографируем или снимаем на видео", - поделилась оптом тюменка.

Во время самоизоляции больше времени появилось на детей и развивающие занятия с ними, отмечает "Тюменская область сегодня".