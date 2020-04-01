12 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки

пресс-служба мэра и правительства Москвы пресс-служба мэра и правительства Москвы

Далее в сюжете Количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 386 человек

12 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре прирост составил 41 человек, в Ямало-Ненецком АО - 45. Всего в России за сутки зафиксирован 6 тыс. 361 случай коронавируса.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Москве - 2 тыс. 971, Московской области - 576 человек, Нижегородской области - 153. Всего COVID-19 зарегистрирован в 83 регионах. 45,9% заболевших не имели клинических проявлений. Также за сутки в стране отмечено 66 летальных исходов, полностью выздоровели 517 человек.

Всего по данным на 26 апреля в России зарегистрировано 80 тыс. 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6 тыс. 767 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.