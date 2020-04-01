Молодежная флэшмоб-эстафета по профилактике COVID-19 проходит в Тюменском районе

Фото: 72.rospotrebnadzor.ru Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Профилактическую флэшмоб-эстафету #моемруки #сидимдома запустили молодежные общественные объединения Тюменского района.

Первыми сняли и смонтировали ролик о поддержании рук в чистоте в период распространения коронавирусной инфекции "Волонтеры Победы" Тюменского района. Они выложили видео в своей группе под хэштегом #мойтеруки и передали эстафету другим добровольческим отрядам, сообщает "Мегатюмень".

Следующими в акцию включился волонтерский отряд "Прогресс" п. Боровский. Ребята также сняли креативный ролик о необходимости соблюдать меры простой профилактики. К флэшмобу подключились представители Молодежной администрации Тюменского района, затем сообщество Луговской школы.