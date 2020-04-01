УФАС вновь зафиксировало дефицит медицинских масок в Тюменской области

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Около 90 заявлений по поводу цен на медицинские маски и их отсутствия в продаже поступило в региональное управление Федеральной антимонопольной службы РФ, рассказал руководитель УФАС РФ по Тюменской области Игорь Веретенников.

"Мы отмечаем, что масок в аптеках практически нет. Наверное, единственная аптечная сеть, где, по нашим данным, маски имеются в наличии - это "Фармация". Такая тенденция сложилась не только в нашем регионе, но и в целом по России. Производители масок работают на медицинские и социальные учреждения, а в свободную продажу этот товар поступает по остаточному принципу", - отметил руководитель областного управления ФАС РФ.

Мониторинг цен на маски проводится в регионе постоянно. Сотрудники антимонопольной службы посещают аптеки и смотрят, есть ли этот товар в продаже и сколько он стоит. Кроме того, сведения о наличии и стоимости масок направляют в региональное УФАС активные тюменцы.

"Совместно с Росздравнадзором мы уточняем закупочные цены на маски и определяем, завышается ли она в розничной продаже, есть ли злоупотребления или картельный сговор. На сегодня каких-либо нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. Торговая надбавка в аптечной сети "Фармация" не завышена", - сообщил Игорь Веретенников.

Данные о ценах на медицинские маски в регионе ежедневно направляются в центральный аппарат ФАС РФ, а оттуда передаются в правительство Российской Федерации.

"Что касается жизненно важных лекарственных препаратов, на которые введено регулирование цен - наблюдение за ними ведет Росздравнадзор. Мы направляем туда поступающие к нам заявления о дороговизне таких препаратов, как перекись водорода и хлоргексидин. Это касается и других антисептиков и лекарственных средств", - рассказал руководитель областного управления ФАС РФ.

В случае выявления картельных сговоров или других нарушений антимонопольного законодательства в сфере торговли медицинскими масками, лекарствами и антисептиками органы антимонопольной службы примут самые жесткие меры, подчеркнул Игорь Веретенников.

Евгений Бабенко