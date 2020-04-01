Тюменская область сократила количество пригородных автобусных рейсов

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Расписание движения по межмуниципальным маршрутам, которые стартуют от Тюменского автовокзала скорректировано. Количество рейсов по некоторым маршрутам Тюменского района - сокращено. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"По результатам анализа пассажиропотока изменено количество рейсов. Маршрутная сеть Тюменского района состоит из 67 пригородных маршрутов, по которым ежедневно выполняется 485 рейсов. Уже сокращены несколько рейсов по маршрутам: №104 "Тюмень - Богандинский", №404 "Тюмень - Княжево" и № 112 "Тюмень - Червишево", - сказал он.

Актуальную информацию о расписании автобусов, которые отправляются с Тюменского автовокзала можно узнать в справочной службе автовокзала по телефону 500-593 и на сайте.

"Еще раз призываем жителей и гостей Тюменского района взвесить целесообразность такого путешествия и движения на общественном транспорте. Общественный транспорт останется рискованным общественным пространством, в котором велик риск распространения и передачи вирусной инфекции. Еще раз призываем: взвесьте необходимость таких поездок и сократите их количество до минимума", - подчеркнул он.

Напомним, что жителям рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и как можно реже выходить из дома.