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Тюменцы присоединятся к акции "Вместе мы – свет!"

Общество, 16:34 24 апреля 2020

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Акция #ВместеМыСвет начнется в тюменском Штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам (ул. Геологоразведчиков, 6а) 24 апреля в 20 часов 30 минут.

Как отмечают организаторы, каждый день по всей стране неравнодушные люди зажигают и направляют в окна фонарики, которые символизируют благодарность, и показывают, что каждый из нас находится сейчас дома со своими близкими.

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# акция

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