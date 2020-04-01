В Тюменской области число зараженных COVID-19 детей выросло до десяти

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16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Тюменской области за сутки. Выздоровели 10 человек, их готовят к выписке, сообщает Оперативный штаб Тюменской области.

Общее число заболевших в регионе за весь период – 357 человек, из которых 50 уже здоровы, трое скончались. Продолжают лечение 304 пациента.

По-прежнему есть тяжелые пациенты, но в их состоянии наблюдаются улучшения. Пять человек подключены к аппаратам ИВЛ. У всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме. Тревожная тенденция распространения коронавируса среди несовершеннолетних продолжается – зафиксировано 10 таких случаев.

В обсерваторе "Градостроитель" размещены 107 человек. На самоизоляции после возвращения из-за рубежа – 3 тыс. 716 граждан, под наблюдением по предписанию Роспотребнадзора – 2 тыс. 755 человек.