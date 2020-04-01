В Тюменской области семнадцать новых пациентов с диагнозом COVID-19

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Далее в сюжете Число заболевших COVID-19 в Тюменской области достигло 374 человек

17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Тюменской области за сутки. По данным на 25 апреля, в России подтверждено 5 тысяч 966 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 74 тыс. 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 тысяч 250 человек