Число заболевших COVID-19 в Тюменской области достигло 374 человек

https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/Zabolevshie(172).jpg | Фото: www.mos.ru https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/Zabolevshie(172).jpg | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Молодежная флэшмоб-эстафета по профилактике COVID-19 проходит в Тюменском районе

Семнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки в Тюменской области, число заболевших выросло до 374, сообщает по данным на 25 апреля Оперативный штаб по Тюменской области.

Выздоровели еще восемь человек, количество выздоровевших увеличилось до 58.

За все время в регионе зафиксировано три летальных случая среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией, это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний. Продолжают лечение 313 пациентов.

Десять детей проходят лечение в областной инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

По-прежнему есть тяжелые пациенты, пять человек находятся на искусственной вентиляции легких, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме.

В обсерваторе находится 107 человек, на самоизоляции – 3 тыс. 504 человека, контактные под наблюдением - 2 тыс. 532.