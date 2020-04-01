Число заболевших COVID-19 в Тюменской области достигло 374 человек
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Семнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки в Тюменской области, число заболевших выросло до 374, сообщает по данным на 25 апреля Оперативный штаб по Тюменской области.
Выздоровели еще восемь человек, количество выздоровевших увеличилось до 58.
За все время в регионе зафиксировано три летальных случая среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией, это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний. Продолжают лечение 313 пациентов.
Десять детей проходят лечение в областной инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.
По-прежнему есть тяжелые пациенты, пять человек находятся на искусственной вентиляции легких, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме.
В обсерваторе находится 107 человек, на самоизоляции – 3 тыс. 504 человека, контактные под наблюдением - 2 тыс. 532.