  • 26 апреля 202026.04.2020воскресенье
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 13..15 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменскую больницу водников задействуют для борьбы с COVID-19

Общество, 11:59 26 апреля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы

Далее в сюжете Многодетная тюменка считает режим самоизоляции очень экономичным

Тюменскую больницу ФГБУЗ Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России, которую называют "больницей водников", перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него.

Соответствующее распоряжение с предварительным перечнем больниц подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 24 апреля. Согласно ему, в тюменской больнице организуют до 50 койко-мест к 14 мая, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего для борьбы с COVID-19 перепрофилируют медицинские учреждения в 28 регионах России. Полный текст распоряжения - здесь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больница , Водников , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 26.04.2020Инноваторы ТюмГУ передадут в медучреждения триста усовершенствованных масок
14:33 26.04.2020Количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 386 человек
14:29 26.04.2020Ученые доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе
14:04 26.04.202012 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки