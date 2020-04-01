Тюменскую больницу водников задействуют для борьбы с COVID-19

пресс-служба мэра и правительства Москвы пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Тюменскую больницу ФГБУЗ Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России, которую называют "больницей водников", перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него.

Соответствующее распоряжение с предварительным перечнем больниц подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 24 апреля. Согласно ему, в тюменской больнице организуют до 50 койко-мест к 14 мая, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего для борьбы с COVID-19 перепрофилируют медицинские учреждения в 28 регионах России. Полный текст распоряжения - здесь.