Количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось до 386 человек

www.mos.ru www.mos.ru

386 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области с начала пандемии. Прирост за минувшие сутки составил 12 заболевших.

26 апреля выписаны еще три человека, из них один несовершеннолетний. Всего в регионе выздоровел 61 человек.

322 пациента продолжают лечение, в том числе девять несовершеннолетних. Дети находятся в областной инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

Пять человек остаются на искусственной вентиляции легких, состояние остальных оценивается как удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме.

Умерли за весь период три человека.

В обсерваторе остаются 107 человек, на самоизоляции – 3 тыс. 450. Также под наблюдением 2 тыс. 565 потенциальных носителей COVID-19 - они контактировали с зараженными.

Всего за сутки в регионе проведено 1 тыс. 953 исследования на коронавирус, сообщает оперативный штаб по Тюменской области.