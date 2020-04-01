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Креативные тюменцы выдвигают идеи по продвижению бизнеса в условиях самоизоляции

Общество, 17:29 26 апреля 2020

Фото: md-eksperiment.org

Два мозговых штурма в режиме онлайн для помощи владельцам малого бизнеса в условиях режима самоизоляции провели в Тюмени креативный продюсер Андрей Зубов, сценаристы Алексей Южаков, Михаил Артемьев, Ксения Галеева и дизайнер Константин Тюменцев.

Участниками двух первых выпусков стали кофейня, ресторан азиатской кухни и мужская парикмахерская. Так, кофейне разработали дизайн стаканов.

"Если наши идеи нравятся представителям тюменских заведений, то мы отдаем их бесплатно для самостоятельной реализации", - рассказала сценарист Ксения Галеева.

В следующих выпусках гостями станут владельцы бизнеса в event-сфере, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень". На протяжении двух часов прямого эфира креативные тюменцы выдвигают идеи для рекламы каждого заведения, а у зрителей есть возможность в комментариях предложить свои варианты.

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