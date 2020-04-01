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Медперсонал тюменских больниц, работающих с зараженными COVID-19, заселили в гостиницы

Губернатор, 12:24 27 апреля 2020

из социальных сетей Александра Моора | Фото: из социальных сетей Александра Моора

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400 сотрудников моноинфекционных госпиталей Тюмени разместились в пяти крупных отелях города. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Люди, ежедневно контактирующие с больными COVID-19, должны иметь достойные условия для отдыха и при этом быть уверенными в безопасности своих близких. Чтобы пересечение было минимальным, этажи заселяют в соответствии с посменным графиком работы, до больницы и обратно все передвигаются на спецтранспорте. Никаких сторонних постояльцев на время размещения медиков принимать не будут", - пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что есть договоренности о предоставлении гостиниц сотрудникам моногоспиталей не только в Тюмени, но и в муниципалитетах, если ситуация с распространением COVID-19 потребует этого.

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# Александр Моор , гостиница , здравоохранение , коронавирус

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