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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двое заболевших коронавирусом поступили в ишимскую больницу из районов

Общество, 12:43 27 апреля 2020

пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Двое мужчин поступили в инфекционное отделение ишимской областной больницы № 4 в минувшие выходные, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Один пациент - из Аромашевского района, его состояние крайне тяжелое, другой – из Сорокинского района, он чувствует себя удовлетворительно. Среди ишимцев новых заболевших нет.

Таким образом, на утро 27 апреля в инфекционном отделении размещены шесть человек. У пятерых из них подтверждена коронавирусная инфекция.

Продолжают лечение двое жителей Абатского района и жительница Ишима. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Один контактный житель Ишима отправлен домой, потому что его очередной тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Контрольного анализа ожидает еще одна жительница Ишима, она тоже находится под наблюдением врачей стационара.

378 проб провели за прошедшие выходные лаборанты клинико-диагностической лаборатории. Специалисты работают в круглосуточном режиме. Всего в лаборатории Ишима проведено 1 тыс. 607 проб с момента поставки первого аппарата ПЦР-диагностики. Пробы привозят из Ишима и 10 районов юга области.

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# Ишим , коронавирус , областная больница №4

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