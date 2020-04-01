13 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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13 случаев заражений коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Челябинской области прирост составил 58 человек, на Ямале - 27, в Югре -23, в Свердловской области - 22, в Курганской - два.

Всего в России за сутки зафиксирован 6 тыс. 198 случаев коронавируса в 84 регионах. 43,4 % заболевших не имели клинических проявлений. Отмечено 50 летальных исходов, полностью 579 выздоровели человек.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Москве - 2 тыс. 871, Московской области - 638 человек, Нижегородской области - 207, Дагестане - 167.

На 27 апреля в России зарегистрировано 87 тыс. 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7 тыс. 346 человек.