Пособия по безработице получат жители региона, уволенные по невиновным основаниям

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Пособия по безработице в повышенном размере за апрель, май и июнь получат тюменцы, уволенные с работы после 1 марта 2020 года по невиновным основаниям. Об этом рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, отвечая на вопросы, заданные жителями региона в социальных сетях.

"Чаще всего спрашивают, кому полагаются пособия в размере минимального размера оплаты труда и доплаты на детей. Ответ на него содержится в постановлении правительства Российской Федерации номер 485 от 12 апреля 2020 года. Этот документ был принят в развитие инициатив, которые высказал в своем выступлении президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что все люди, потерявшие работу после 1 марта и имеющие несовершеннолетних детей, вне зависимости от трудового стажа и периодов, в которые гражданин работал, получат пособия по безработице в размере МРОТ в апреле, мае и июне", - напомнила Надежда Мазуркевич.

В постановлении правительства Российской Федерации номер 485 от 12 апреля 2020 года закреплены два основных условия для получения пособия. Во-первых, человек, претендующий на пособие, должен быть уволен после 1 марта. Во-вторых, он должен был быть уволен не по виновным основаниям.

"Если такой человек обратился в службу занятости, ему полагается пособие в повышенном размере. Если он имеет несовершеннолетних детей, то размер пособия увеличивается из расчета 3 тысячи рублей на каждого ребенка", - отметила директор областного департамента труда и занятости населения. Кроме того, повышенное пособие по безработице выплачивается с учетом районного коэффициента.

При этом граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность, права на получение такого пособия не имеют.

По действующему законодательству, индивидуальный предприниматель является занятым, он - не безработный. Если же гражданин прекращает свою деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и снимается с учета в налоговых органах - у него, с точки зрения закона, не было трудовых отношений с работодателем. Соответственно, нет и права на выплату пособия по безработице в максимальном размере.

"В случае, если у таких граждан имеется трудовой стаж 26 недель за 12 месяцев, предшествующих дате обращения в службу занятости, у нас есть возможность рассмотреть вопрос о получении им пособия на иных основаниях", - сообщила Надежда Мазуркевич.

Евгений Бабенко