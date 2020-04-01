Заводоуковская библиотека доставит книги на дом

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Услугу бесконтактной доставки книг на дом предлагает центральная библиотека им. Зота Тоболкина в Заводоуковске.

Для этого нужно подать заявку 29 и 30 апреля с 9 до 17 часов по тел. 2-24-68 или на электронную почту zavcentrbibl@mail.ru. После библиотекарь известит о времени и условиях получения книжного заказа. Книги будут выдавать при предъявлении паспорта, с соблюдением всех санитарных норм.

Таким же способом можно вернуть в библиотеку ранее взятые книги. Предварительно их нужно будет упаковать и указать фамилию, имя и контактные данные читателя.

Как считают организаторы, так они помогут землякам интересно и с пользой провести время в самоизоляции. Получить на дом можно любые книги: классику, романы, детективы, произведения школьной программы, а также периодическую литературу.

Евгения Шевцова