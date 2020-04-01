Оставаться дома советуют аллергикам тюменские врачи

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Избегать контакта с аллергеном - лучший способ избежать сезонной аллергии, напоминают врачи-аллергологи Областной больницы №1.

По их словам, весной и летом обычно обостряется пыльцевая аллергия. В апреле и мае аллергенами становятся пыльца березы, осины, клена и тополя. С июня по август – мятлик, овсяница, тимофеевка на городских газонах, а также пыльца пшеницы, ржи, овса и кукурузы с полей.

Врачи советуют: если сезонная аллергия уже доказана, начинать терапию нужно заранее. Следует максимально ограничить в рационе перекрестные продукты: яблоки, свежую морковь, орехи, персики, груши, киви, сельдерей, мед. Если отмечается зуд, заложенность носа, частое чихание, слезотечение, уменьшить их проявление помогут частые умывания, душ, смена одежды.

Чтобы пыльца не проникала в дом, не стоит окрывать окна, лучше использовать кондиционер или очиститель воздуха. Не нужно сравнивать его с увлажнителем - от сезонной аллергии увлажнитель не спасет. Также важно регулярно проводить влажную уборку, но не злоупотреблять при этом дезинфицирующими средствами, ведь они тоже могут спровоцировать аллергию.

Также аллергологи напоминают: оставайтесь дома. Это спасет не только от сезонной аллергии, но и от коронавируса.