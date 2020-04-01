Онлайн-митинг в День памяти жертв Чернобыльской АЭС организовали ялуторовчане

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

В День памяти жертв Чернобыльской АЭС в Ялуторовске прошел онлайн-митинг. В группе Молодежного центра города во ВКонтакте была организована трансляция.

26 апреля 1986 года произошел взрыв реактора на Чернобыльской АЭС. На ликвидацию последствий техногенной катастрофы из Ялуторовска отправили 15 человек, в том числе две женщины. Сегодня в городе живут 12 чернобыльцев-ликвидаторов.

"Мы выражаем искренние слова признательности и огромной благодарности этим людям. Низкий им поклон за героизм, который они проявили во время ликвидаций страшной аварии века. В этот день, 26 апреля, мы жители Ялуторовска, традиционно встречались у духовно-мемориального комплекса, но в этот раз из-за эпидемии коронавируса, остаемся дома. Несмотря на это, мы хоть и удаленно, выражаем глубокую признательность нашим землякам-ликвидаторам последствий радиационной аварии. Отдаем дань памяти и уважения тем, кто не дожил до сегодняшнего дня", - сказала заместитель главы Ялуторовска по социальным вопросам Ольга Губачёва.

О героизме, подвиге ялуторовчан и всех, кто в 1986 году оказался в зоне отчуждения, говорили представитель военкомата города Родион Хабаров и председатель комитета по молодежной политике администрации Ялуторовска Лариса Жукова.

Организаторы онлайн-митинга организовали минуту молчания. В завершении памятной трансляции показали фильм из серии песочной анимации автора Ксении Симоновой о событиях на Чернобыле.

Анжела Лебедева