Более двух тысяч заказов выполнили тюменские волонтеры

из группы добровольческого движения во ВКонтакте из группы добровольческого движения во ВКонтакте

Более 2 тыс. заявок исполнили волонтеры Штаба помощи #МыВместе с начала работы штаба.

Напомним, они доставляют пожилым и маломобильным тюменцам продукты питания и лекарства. Также в заказ они добавляют многоразовые защитные маски, а в преддверие 75-летия Победы дарят своим подопечным георгиевские ленточки.

Все заказы доставляют бесконтактно, с соблюдением санитарных мер. Обратиться за помощью к волонтерам пожилые и маломобильные тюменцы могут по тел. 8-800-200-34-11.

Евгения Шевцова