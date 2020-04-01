  • 26 апреля 202026.04.2020воскресенье
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двух тысяч заказов выполнили тюменские волонтеры

Общество, 17:00 26 апреля 2020

из группы добровольческого движения во ВКонтакте

Более 2 тыс. заявок исполнили волонтеры Штаба помощи #МыВместе с начала работы штаба.

Напомним, они доставляют пожилым и маломобильным тюменцам продукты питания и лекарства. Также в заказ они добавляют многоразовые защитные маски, а в преддверие 75-летия Победы дарят своим подопечным георгиевские ленточки.

Все заказы доставляют бесконтактно, с соблюдением санитарных мер. Обратиться за помощью к волонтерам пожилые и маломобильные тюменцы могут по тел. 8-800-200-34-11.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 26.04.2020Более двух тысяч заказов выполнили тюменские волонтеры
16:22 26.04.2020Проверить знания по истории Тюмени и литературе предлагают городские библиотеки
15:59 26.04.2020Ученые рассказали о неожиданном способе профилактики инфаркта и инсульта
15:26 26.04.2020Жителям региона расскажут как получить социальные пособия