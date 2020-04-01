Итоги конкурса "Семья года" подвели в Тюмени

региональный Центр "Семья" региональный Центр "Семья"

Данил и Евгения Чаюн из Тюмени стали победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья".

На втором месте в этой же номинации - Иван и Алена Ахметовы из Тюменского района, на третьем - Илья и Мария Умновы из областного центра.

В номинации "Семья - хранитель традиций" победа досталась Алексею и Ольге Плотниковым (Тюменский район). Второе место члены жюри отдали Виктору и Алле Шамсутдиновым (Тюмень), третье - Ильгиз и Гульфие Бабшановым (Тюменский район). Бабшановы также стали единственными победителями в номинации "Сельская семья".

Материалы участников, занявших первые места, направят на региональный этап конкурса. Как рассказала директор регионального Центра "Семья" Елена Перминова, в связи с режимом повышенной готовности конкурс перешел в дистанционный формат.

"Несмотря на это, семьи традиционно активно откликнулись на участие и показали свое творчество в полной мере. Мы обязательно отметим их на торжественной церемонии, но только после снятия ограничительных мер", - подчеркнула она.

Напомним, Всероссийский конкурс "Семья года" проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты РФ. Координирует региональный этап департамент социального развития Тюменской области и региональный Центр "Семья".

Ежегодно с 2016 года тюменские семьи принимают активное участие в конкурсе и входят в число победителей на всероссийском уровне.