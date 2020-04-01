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Двухэтажный дом на улице Пригородной в Тюмени спасли огнеборцы

Происшествия, 11:22 27 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сотрудники четырех пожарных частей спасали двухэтажный дом на ул. Пригородная в Тюмени 26 апреля.

Сообщение о том, что случился пожар в жилом доме, поступило около 17 часов. На месте работали сотрудники четырех городских частей.

"Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали два газовых баллона. Было сильное задымление – работала газодымозащитная служба. Для бесперебойного водоснабжения пожарные автоцистерны были установлены на гидрант, также для эффективной подачи воды проложили магистральные линии на расстоянии 50 и 100 метров от места пожара", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя повредило здание на площади 88 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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