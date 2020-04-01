Подозреваемого в поджоге авто задержали в Тюменском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемому в поджоге машины в Тюменском районе грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

В полицию Тюменского района обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный поджег его автомобиль. Прибывшим на место полицейским потерпевший рассказал, что ранее он поссорился с соседом.

"Мужчина попросил переставить автомобиль, на что заявитель ответил, что он не может выполнить просьбу, так как у авто спущены колеса. Сосед воспринял отказ крайне негативно и заявил, что сожжет машину", – добавили в полиции.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. Как выяснилось, спустя несколько часов после ссоры мужчина вышел на улицу покурить и вспомнил о конфликте. "Он слил из своего автомобиля в пластиковую бутылку немного бензина, вылил на машину соседа и поджег. Увидев моментально вспыхнувшее пламя, мужчина понял, что совершил ошибку. Но никаких действий он не предпринял и убежал домой", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ущерб оценен в 110 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.