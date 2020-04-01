  • 29 апреля 202029.04.2020среда
  • USD74,5706
    EUR80,7749
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Почта России переходит на электронные извещения

Общество, 08:30 29 апреля 2020

Почта России | Фото: Почта России

Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Если оформить на почте простую электронную подпись, то от бумажных уведомлений можно будет отказаться, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас уведомления отправляются в почтовый ящик на следующий день после обработки отправления в отделении почты. Электронные извещения позволят сообщать клиенту о прибытии посылки в кратчайшие сроки.

Извещения будут приходить по электронной почте или в виде СМС на телефонный номер, указанный клиентом. Пользователям мобильного приложения Почты России будет приходить push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе "Мой профиль", в личном кабинете на сайте или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении.

"Почта России системно переводит взаимодействие с клиентами в онлайн формат. Электронное извещение – это моментальное получение информации. Мы стремимся сделать наши услуги быстрыми и удобными, чтобы отвечать запросам наших пользователей", – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Он отметил, что уже почти 77% почтовых отправлений клиенты почты получают с помощью простой электронной подписи.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Почта России , электронная подпись

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 29.04.2020Мясо с антибиотиками нашли в торговых сетях Тюменской области
10:32 29.04.2020Подать документы на поступление в ТюмГУ можно дистанционно
09:41 29.04.2020Детский разговорный клуб ТюмГУ по немецкому языку возобновит работу
09:04 29.04.2020Как избежать несчастных случаев и обезопасить детей, напомнили тюменцам