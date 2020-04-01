Почта России переходит на электронные извещения

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Если оформить на почте простую электронную подпись, то от бумажных уведомлений можно будет отказаться, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас уведомления отправляются в почтовый ящик на следующий день после обработки отправления в отделении почты. Электронные извещения позволят сообщать клиенту о прибытии посылки в кратчайшие сроки.

Извещения будут приходить по электронной почте или в виде СМС на телефонный номер, указанный клиентом. Пользователям мобильного приложения Почты России будет приходить push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе "Мой профиль", в личном кабинете на сайте или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении.

"Почта России системно переводит взаимодействие с клиентами в онлайн формат. Электронное извещение – это моментальное получение информации. Мы стремимся сделать наши услуги быстрыми и удобными, чтобы отвечать запросам наших пользователей", – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Он отметил, что уже почти 77% почтовых отправлений клиенты почты получают с помощью простой электронной подписи.