Двух человек эвакуировали из горящей квартиры в центре Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двух человек эвакуировали тюменские огнеборцы на пожаре на ул. Максима Горького 27 апреля.

Сообщение о возгорании в доме № 45 поступило примерно в пять часов утра. Горела квартира, расположенная на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. На месте работали сотрудники 14 и 40 пожарно-спасательных частей.

"Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали двух человек – один из них ребенок. Спасли еще одного человека. Эвакуирован газовый баллон", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя повредило квартиру и балкон в квартире на втором этаже. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. Причина устанавливается.

Инна Пахомова