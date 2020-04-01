Новое антисептическое средство разработали российские ученые

| Фото: детский технопарк «Кванториум» | Фото: детский технопарк «Кванториум»

Новое антисептическое средство "изо-октенидин" разработали сотрудники Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН). Оно эффективно для борьбы с вирусами полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.

Предварительные испытания продемонстрировали идентичную антибактериальную активность разработанного "изо-октенидина" и октенидина дигидрохлорида. Но при этом "изо-октенидин" значительно лучше растворим в воде. Еще одним достоинством разработки является ее меньшая себестоимость.

Добавляется, что учеными подана заявка на патент нового средства. Уточняется, что для производства "изо-октенидина" может быть использована технология получения оригинального октенидина, которая была разработана около 15 лет назад также в ИПХФ РАН.

"Разработанный аналог может служить основой для создания новых высокоэффективных антибактериальных отечественных препаратов для лечения заболеваний слизистых, отвечающих современным мировым стандартам. Кроме того, "изо-октенидин" имеет высокий потенциал применения в виде самостоятельной дезинфекционной субстанции для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, дезинфекции медицинских инструментов и оборудования, для бытового применения", - сообщают в Минобрнауке.